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Общество

Руководство псковской Росгвардии почтило память Героя Советского Союза Николая Васильева

Руководители отдела Росгвардии по Псковской области возложили цветы к мемориальной доске  Героя Советского Союза командира 2-й Ленинградской партизанской бригады  Николая Григорьевича Васильева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Именем Николая Васильева названа улица, на которой расположено административное задние отдела Росгвардии по Псковской области. С 1941 по 1943 годы он командовал 2-й партизанской бригадой, которая была сформирована из жителей Псковской и Новгородской областей.

За это время партизаны провели ряд блестящих операций. Так, весной 1942 года через линию фронта был переправлен обоз с продовольствием в блокадный Ленинград. 5 марта из деревни Нивки Дедовичского района были отправлены 223 подводы, разделённые на семь групп, которые передвигались ночью по лесам и через болота. Фашисты бомбили населённые пункты, пытаясь обнаружить партизанский обоз. Но 4 апреля продовольствие прибыло в Ленинград.

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