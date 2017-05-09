Более 8 тысяч псковичей приняли участие в акции «Бессмертный полк»

14:00, 09 мая 2017, ПАИ

По предварительным данным в акции «Бессмертный полк» сегодня, 9 мая, приняли участие более 8 тысяч жителей Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области. Отметим, что Псковская область в третий раз принимает участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». Шествия проходят во всех городах и районных центрах региона в честь Дня Победы.

В Пскове в строй «Бессмертного полка» встал губернатор Псковской области Андрей Турчак со своей семьей. Также в состав колонны «Бессмертного полка» вошли первые лица города и области, Почетные жители Пскова, представители образовательных, общественных, православных организаций.

Напомним, шествие началось с внесения на центральную улицу Пскова Знамени Победы. За ним проследовали воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот» и «Юнармии» со всей области, участники акции «Солдатский платок». Они пронесли полотно, сшитое детскими руками из более чем 2 тыс лоскутков. Длина солдатского платка составляет 81 метр, ширина — 4 метра. Акция состоялась в рамках социального проекта «Человек. Гражданин. Патриот.», которая проводится на средства областного бюджета.

Затем под бурные аплодисменты жителей и гостей города на автомобилях проследовала колонна ветеранов Великой Ответственной войны, которые были названы поименно. Зрители Парада скандировали ветеранам «Ура» и «Спасибо за Победу». В ответ участники войны приветствовали псковичей взмахами рук с цветами.

Непосредственно колонну «Бессмертного полка» возглавили воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот» с табличками ста Героев Советского Союза. Сама колонна псковичей с фотографиями родственников кажется бесконечной: она следует от площади Ленина по Октябрьскому проспекту к Зеленому театру. В строю не только взрослые, но и дети, молодежь, военнослужащие. Кроме того, к «Бессмертному полку» присоединяются люди со стороны улицы. Участники шествия несут транспаранты «Псков — город воинской славы», «Слава ветеранам», «Мир планете Земля».

«Бессмертный полк» — общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны, — а также записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения «Бессмертный полк».