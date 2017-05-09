Губернаторский прием в честь Дня Победы состоялся в Пскове

14:03, 09 мая 2017, ПАИ

Во вторник, 9 мая, в деревне Раздолье Псковского района состоялся традиционный губернаторский прием ветеранов и участников Великой Отечественной войны, посвященный Победе над фашистскими захватчиками. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, в нем приняли участие более 360 фронтовиков из Пскова и районов области, а также блокадников Ленинграда, узников фашистских лагерей и тружеников тыла.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил собравшихся «с самым главным праздником в жизни любого человека и его семьи». От имени администрации Псковской области и себя лично он поздравил ветеранов с Днем Победы словами: «Поклонимся вам, дорогие наши ветераны. Благодаря вам мы живем, работаем и воспитываем детей».

Глава региона также обратился к представителям современного военного поколения и поблагодарил их за защиту границ и выполнение боевых задач, которые ставит перед ними Верховный главнокомандующий страны. После чего Андрей Турчак провозгласил тост за Великую Победу советского народа.

Кроме того, ветеранов поздравил настоятель храма Александра Невского отец Олег Тэор, отметив, что среди героев войны были и православные, и прочитал молитву в память о павших.

К собравшимся обратился также председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. «Сколько бы слов ни было сказано о той трагедии, которую пришлось пережить нашему народу, мы не сможем передать даже маленькую толику той беды», — сказал он и поблагодарил ветеранов за спасение мира от фашистской чумы и мирное небо над головой. «Это праздник, который мы отмечаем за советского солдата, за наших воинов, которые не позволили посягнуть на нашу свободу и независимость», — добавил Александр Котов.

Добавим, что на приеме звучали песни военной тематики, ветераны вальсировали и читали стихи.