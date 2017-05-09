В Псковской области не было допущено нарушений при проведении мероприятия, посвященных Дню Победы

14:13, 09 мая 2017, ПАИ

В Псковской области не было допущено нарушений общественного порядка при организации и проведении праздничных мероприятия, посвященных Дню Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

К обеспечению общественного порядка привлекались более 800 сотрудников полиции, а также сотрудники и военнослужащие Росгвардии, члены народных дружин и представители частных охранных организаций.

Для организации охраны общественного порядка и пресечения возможных правонарушений полиция провела ряд профилактических мероприятий. Полицейскими-кинологами со служебными собаками были проверены места проведения праздничных торжеств. Территория проведения мероприятий была усилена дополнительными патрулями полиции.