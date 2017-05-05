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В Псковской области разыскивается Петр Дик, пропавший в мае 2016 года

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается  Дик Петр Петрович, 1965 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в  пресс-службе УМВД России по Псковской области, он пропал без вести на территории  областного центра  в мае 2016 года.

Приметы: на вид 50 лет, рост 176 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые с проседью, есть лобная залысина, брови прямые светлые, глаза  голубые,  нос прямой. Размер обуви 43-44.

Особые приметы: отсутствуют все зубы, из-за чего шепелявит. Дыхание хриплое. Возможно, страдает бронхитом, либо астмой.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Дика Петра Петровича, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову. Контактные  телефоны: 59-63-09, 59-63-22, 8-921-215-08-89  или  02.

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