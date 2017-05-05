88-летнй великолучанин лишился сбережений из-за мошенника

17:32, 09 мая 2017, ПАИ

В Великих Луках возбуждено уголовное дело по факту кражи денежных средств у пожилого горожанина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-служба УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в Великих Луках 88-летний местный житель случайно познакомился на улице с неизвестным молодым человеком. Незнакомец сказал, что он приезжий и попросился переночевать у пенсионера. Тот согласился.

В квартире у хозяина на улице Гражданской новый знакомый сообщил, что у него есть крупная сумма денег, которую он хотел бы на время для сохранности положить в укромное место, желательно туда же, где пенсионер хранит свои сбережения. Ничего не подозревая, пожилой великолучанин предложил положить деньги под матрас.

После того, как гость ушел, гостеприимный мужчина обнаружил, что у него исчезли 32 тысячи рублей. В настоящее время сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки выясняют все обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ведется розыск злоумышленника. Установлены некоторые приметы подозреваемого. На вид ему лет тридцать, рост 170-175 сантиметров, плотного телосложения, волосы короткие. На нем были темные куртка и брюки.

Всех, кто располагает информацией о разыскиваемом лице, просят оказать содействие полиции и обратиться по телефонам в Великих Луках: 8(811-53) 5-27-94 или 02.

В этой связи полиция призывает жителей региона проявлять бдительность и предельную осмотрительность при общении с незнакомцами. В случае возникновения подобных ситуаций незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел.