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ДТП потребовавшее вмешательства МЧС произошло в Себежском районе

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации ДТП в Себежском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 12:08 9 мая поступило сообщение о ДТП в деревне Мидино Себежского района  с участием легкового автомобиля.

Для ликвидации ДТП привлекались 1 единица техники, 3 человека. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.

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