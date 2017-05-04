Минобороны РФ проверит достоверность распространенного террористами видео казни «российского полковника»

16:35, 09 мая 2017, ПАИ

Минобороны проверит распространенную боевиками ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) информацию о том, что ими якобы был казнен российский полковник Евгений Петренко. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. Ранее террористы распространили видеоролик с записью расправы.

Сенатор заверил, что «министерство обороны не оставляет без внимания любые сообщения, которые касаются наших военнослужащих, тем более такого характера. Будет проведена проверка и результаты ее станут известны». По его мнению, «в любом случае, даже если это фейк, он не должен остаться без внимания».

«Если это случилось, то мало не покажется никому», - резюмировал Виктор Озеров.