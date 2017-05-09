10 мая в Псков прибудет автопробег «По следам Александра Невского»

16:54, 09 мая 2017, ПАИ

В День Победы, 9 мая, в Санкт-Петербурге стартовал автопробег «По следам Александра Невского». Как сообщает «КП-Псков», его участниками стали московские и петербургские журналисты, блогеры и реконструкторы. Им предстоит проделать путь, который в свое время преодолел Александр Невский со своим войском: от Саблино в Ленинградской области до побережья Чудского озера.

Автопробег «По следам Александра Невского» длится всего 4 дня, за которые его участникам нужно будет исследовать ни десятки достопримечательностей и проехать почти тысячу километров.

Вечером участники автопробега прибудут в Великий Новгород. А 10 мая отправятся в Псков.