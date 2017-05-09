0
14:16
Автопробег «Спасибо деду за Победу!» стартовал в Пскове
14:03
Губернаторский прием в честь Дня Победы состоялся в Пскове
14:00
Более 10 тысяч псковичей приняли участие в акции «Бессмертный полк»
12:41
Парад Победы в Пскове (ВИДЕО)
12:22
Театрализованная программа «Наш поющий и цветущий яркий май!» проходит в псковском Зеленом театре
11:15
«Бессмертный полк» начал шествие в Пскове
11:01
Владимир Путин: не было и не будет силы, способной поработить российский народ
Еще новости
Общество

10 мая в Псков прибудет автопробег «По следам Александра Невского»

В День Победы, 9 мая, в Санкт-Петербурге стартовал автопробег «По следам Александра Невского». Как сообщает «КП-Псков», его участниками стали московские и петербургские журналисты, блогеры и реконструкторы. Им предстоит проделать путь, который в свое время преодолел Александр Невский со своим войском: от Саблино в Ленинградской области до побережья Чудского озера.

Автопробег «По следам Александра Невского» длится всего 4 дня, за которые его участникам нужно будет исследовать ни десятки достопримечательностей и проехать почти тысячу километров.

Вечером участники автопробега прибудут в Великий Новгород. А 10 мая отправятся в Псков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Автопробег «Спасибо деду за Победу!» стартовал в Пскове
09 мая 2017
Автопробег «Спасибо деду за Победу!» стартовал в Пскове
Губернаторский прием в честь Дня Победы состоялся в Пскове
09 мая 2017
Губернаторский прием в честь Дня Победы состоялся в Пскове 1
Более 10 тысяч псковичей приняли участие в акции «Бессмертный полк»
09 мая 2017
Более 10 тысяч псковичей приняли участие в акции «Бессмертный полк» 6
Парад Победы в Пскове (ВИДЕО)
09 мая 2017
Парад Победы в Пскове (ВИДЕО) 10
Театрализованная программа «Наш поющий и цветущий яркий май!» проходит в псковском Зеленом театре
09 мая 2017
Театрализованная программа «Наш поющий и цветущий яркий май!» проходит в псковском Зеленом театре
«Бессмертный полк» начал шествие в Пскове
09 мая 2017
«Бессмертный полк» начал шествие в Пскове
Владимир Путин: не было и не будет силы, способной поработить российский народ
09 мая 2017
Владимир Путин: не было и не будет силы, способной поработить российский народ 2
Андрей Турчак поздравил жителей Псковской области с Днем Великой Победы
09 мая 2017
Андрей Турчак поздравил жителей Псковской области с Днем Великой Победы

Идет загрузка...