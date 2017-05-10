День Победы в Великих Луках отметили парадом, митингом и торжественным шествием

22:25, 09 мая 2017, ПАИ

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, в Великих Луках сегодня, 9 мая, по сложившейся за последние годы традиции начались с военного парада. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города, парадным маршем по Великим Лукам прошли военнослужащие 76-й псковской десантной дивизии, второй бригады специального назначения, учебного центра РВСН из Острова, пограничного управления ФСБ России по Псковской области, а также сводный военный духовой оркестр. Кроме того, вместе с военнослужащими участие в параде приняли великолукские кадеты.



Фото: Александр Воробьев



Фото: Александр Воробьев



Фото: Александр Воробьев



Фото: Александр Воробьев



Фото: Александр Воробьев



Фото: Александр Воробьев



Фото: Александр Воробьев



Фото: Александр Воробьев



Фото: Александр Воробьев



Фото: Александр Воробьев



















Командовал парадом заместитель командира второй бригады спецназа Денис Малахов, а принимал парад заместитель командира 76-й дивизии ВДВ Кенес Кужахметов.

К собравшимся на площади обратился глава города Николай Козловский. «Девятое мая – одна из самых ярких, величественных и торжественных страниц не только российской, но и мировой истории, – отметил Николай Николаевич. – В этот день был подписан акт о полной и безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Советский народ одержал Победу в самой жестокой и кровопролитной войне в истории человечества, освободив мир от коричневой чумы. Благодаря подвигу советских воинов, наших дедов и прадедов мы сегодня отмечаем праздник нашей общей Победы, день воинской славы и доблести!»

Отметив заслуги советских воинов и вклад Великолукской операции 1942-1943 годов в дело победы, глава города выразил безграничную благодарность всем, кто воевал на фронте и ковал победу в тылу.

Со словами приветствия и благодарности к ветеранам обратился заместитель губернатора Псковской области - руководитель аппарата Максим Жаворонков. Передав поздравления от главы региона и областной администрации, он отметил, что победа в Великой Отечественной войне навсегда останется в памяти великим подвигом нашего народа. «Мы всегда будем держать равнение на великую Победу, на подвиг поколения победителей, – заверил он. – С праздником, с днем великой Победы!»

В рядах «Бессмертного полка» в Великих Луках, по оценкам полиции, приняли участие более четырех тысяч человек. Праздничное шествие, в котором также прошли представители трудовых коллективов, партий и общественных движений, учащиеся, возглавили руководители города и области, депутаты городской Думы и Псковского областного Собрания, Почетные граждане и, конечно же, ветераны.

Они прошли по центральным улицам и выстроились у Вечного огня, где состоялся торжественный митинг. Его открыл глава города Николай Козловский.

«9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война, которая завершилась победой советского народа над фашистской Германией, – сказал он. – Враг, напавший на нашу Родину, был сильным, коварным и жестоким. И мы всегда должны помнить, что нашу великую Победу ковали солдаты и офицеры советской армии, проявляя массовый, невиданный героизм. Нашу Победу творил талант генералов, адмиралов, маршалов Советского Союза, тех, кто выигрывал главные сражения в этой войне. Нашу Победу ковали простые люди, работавшие в тылу не покладая рук, не жалея собственных сил и здоровья».

«Май 1945 года покончил с самой жестокой и кровавой войной в истории человечества, – отметил Николай Николаевич. – Он дал импульс десяткам миллионов наших соотечественников на восстановление городов и сел. И уже через несколько лет наша страна вышла на довоенные темпы развития народного хозяйства, а меньше чем через двадцать – осуществила первый на нашей планете полет человека в космос».

«История нашей страны показывает, что самые тяжелые испытания преодолимы. Мы отстояли свободу и независимость нашего государства, отстояли право говорить на родном языке, жить и трудиться на родной земле, сохранять культурные и духовные ценности. Сегодня мы продолжаем строительство сильного государства, и это единственно правильный путь», – подчеркнул глава города.

Николай Козловский напомнил, что День Победы – особенный праздник для Великих Лук. «На долю нашего города выпали тяжелые испытания во время войны. Три года он был фронтовым, практически был разрушен, здесь каждая пядь земли обильно полита кровью советских солдат и офицеров. И мы всегда должны помнить о ратном подвиге советских воинов, который они проявили во время освобождения города от врага, – сказал он. – Мы должны помнить о трудовом подвиге великолучан, тех, кто в тяжелые послевоенные годы восстанавливал город, поднимая его из руин. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы ужасы войны не повторились. Мы должны воспитывать молодое поколение в духе патриотизма и любви к Родине, чтобы они всегда помнили о подвиге предков, и сами были готовы на подвиг».

После завершения торжественного митинга глава администрации города Виктор Каменский вручил благодарности военнослужащим, которые принимали участие в проведении парада. Затем на летней эстраде стартовала праздничная концертная программа «Пусть всегда будет мир!», все желающие смогли попробовать солдатской каши из полевой кухни, а на набережной развернулся мобильный пункт, где в рамках акции «Военная служба по контракту – твой выбор!» прошла демонстрация образцов стрелкового оружия, современных видов формы одежды, экипировки и снаряжения, парашютных систем. Большим вниманием великолучан пользовалась выставка военной техники, образцы вооружения, экипировки и снаряжения войск спецназа, которая развернулась на площади Ленина.

Праздничные мероприятия продолжались до позднего вечера: в 17:00 на площади Ленина началась тематическая программа «Спасибо деду за Победу!», в 18:55 память всех, кто отдал жизнь за свободу нашей страны, состоялась всероссийская минута молчания. В 19.:00 стартовала концертная программа «Лейся песня боевая, лейся песня фронтовая», в рамках которой пройдет «Народное караоке» с песнями Победы, а кульминацией праздничных торжеств стал салют, первые залпы которого раздались в 22:00.