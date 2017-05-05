9 мая в Острове горел жилой дом
9 мая пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в городе Остров. Как сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС России по Псковской области, в 13:02 поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице 25 Октября в Острове.
Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.
Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области - 8(8112) 79-99-99.