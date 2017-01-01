Мемориальная доска Евгению Лазебному открыта в Пскове

22:44, 09 мая 2017, ПАИ

9 мая в Пскове на территории Центра спортивной подготовки (Крестовское шоссе, 92), состоялось торжественное открытие мемориальной доски Заслуженному работнику физической культуры РФ, мастеру спорта СССР по боксу Евгению Лазебному. В этот день ему исполнилось бы 58 лет.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, почтить память легендарного человека пришло много псковичей: родные, друзья, коллеги, воспитанники центра единоборств, глава города Пскова Иван Цецерский, его заместитель Игорь Сиротин.

Право открыть мемориальную доску предоставили супруге Евгения Лазебного, Алле, сыну Георгию, главе города Ивану Цецерскому, председателю федерации бокса Игорю Сиротину.

«Я знал Евгения Лазебного более 20 лет, это человек слова, за ним тянулось много парней, которые перенимали опыт. Мастер хотел сделать из них настоящих мужчин. Сегодня мы увековечиваем его память и отдаем дань уважения», - выразил свои соболезнования родственникам спортсмена глава Пскова Иван Цецерский, а всем боксером пожелал спортивного мастерства и достижения новых высот.

Игорь Сиротин обратился к ученикам Евгения Лазебного: «Бокс - это вся его жизнь. Это одно из главных, что Евгений имел и чтил. Выходя на ринг, знайте, что он смотрит на вас, не подводите его!».

Председатель городского спорткомитета Александр Гаврилов подчеркнул, что мемориальная доска станет прекрасной памятью этому великому человеку спорта. «Сегодня двойной праздник - День Победы и день рождения Евгения Лазебного. Мне кажется, не случайно Евгений Лазебный родился именно в этот день. Его можно назвать победителем!».

Воспитанник Областного центра единоборств Нарек Тарвердян признался: «Я горжусь этим человеком - он был не просто тренером, он был настоящим другом, поддерживал, давал мудрые советы».

В завершение митинга к памятной доске возложили цветы.

Напомним, Евгений Георгиевич Лазебный родился 9 мая 1959 года в городе Воркута. В 1982 году окончил Шуйский государственный педагогический институт по специальности «Физическая культура». С 1982 работал в Пскове тренером по боксу в ДЮСШ «Рубин» и в областной ДЮСШ облсовета ДФСО профсоюзов. В 1990 году назначен директором ДЮСШ по боксу, которую основал вместе с единомышленниками. Под руководством Евгения Лазебного, школой подготовлен 21 мастер спорта, более 150 кандидатов в мастера спорта, а также большое количество спортсменов массовых разрядов.

С 2007 работал руководителем отдела в «Школе высшего спортивного мастерства», а затем в Псковском областном «Центре спортивной подготовки».

В 2003 награжден медалью «80 лет Госкомспорту России». В 2012 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры». В 2014 году награжден Почетной грамотой Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту. Скончался на 58-м году жизни после тяжелой болезни.