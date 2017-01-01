Вернуться на главную страницу Фото 1 из 25 «Бессмертный полк» в Пскове 9 мая 2017 года

Более 10 тысяч жителей Пскова по предварительным данным приняли участие в акции «Бессмертный полк» сегодня, 9 мая 2017 года. Псковская область в третий раз принимала участие в акции. «Бессмертный полк» — общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны.