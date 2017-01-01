Вернуться на главную страницу Фото 1 из 36 Парад войск Псковского гарнизона 9 мая 2017 года

В параде войск Псковского гарнизона 9 мая принимали участие 1090 военнослужащих и 49 единиц военной техники. В шествии участвовали десантники 76-й дивизии ВДВ, летчики 334-го Берлинского военно-транспортного авиационного Краснознаменного полка, сотрудники Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Псковской области, подразделения Псковского филиала академии Федеральной службы исполнения наказаний России. Отдельной колонной следуют военнослужащие-женщины. Впервые в Параде Победы участвуют кадеты Псковского кадетского корпуса. Музыкальное сопровождение парада обеспечивает сводный военный оркестр 76-й десантно-штурмовой дивизии.