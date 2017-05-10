В России предлагается ввести налог на малодетность

07:58, 10 мая 2017, ПАИ

Директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту России Владимиру Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», который предусматривает, в том числе, введение налога на малодетность. Об этом пишет газета «Известия».

Ю. Крупнов в посланном главе государства проекте концепции ФЗ заявил, что многодетные семьи в России нуждаются в поддержке. Сейчас таких семей насчитывается около 6,5%, при этом они растят около 20% детей в стране.

Документ предусматривает наделение воспитания детей статусом трудовой деятельности со стажем, правом на бесплатный земельный участок и введение налога для малодетных семей.

В частности, многодетные семьи предлагается разделить на три категории малоимущие (на обеспечении государства), зажиточные (на частичном гособеспечении) и состоятельные. Такое разделение, по мнению автора, позволит более четко распределить меры поддержки. Многодетная семья определена в документе как «полная семья», кроме ситуаций со смертью одного из супругов.

Предлагается установить ежемесячные денежные выплаты в зависимости от количества детей: 25 тыс. для семей с тремя-четырьмя детьми, 45 тыс. — с пятью–семью и 100 тыс. рублей — при наличии восьми и более детей.