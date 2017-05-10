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Общество

Семен Ранопашец наступил по народному календарю

10 мая по народному календарю наступил Семен Ранопашец, пишет сalend.ru.

В этот день Русская православная церковь почитает Симеона, сродника Господня — священномученика, одного из 70-ти апостолов. Он проповедовал учение Христово, наставлял в истинах святой веры и обличал идолослужение. После убиения святого апостола Иакова, первого епископа Иерусалимского, на его место был избран Симеон. В правление императора Траяна (98-117), гонителя христиан, язычники схватили святого Симеона, который в то время был уже столетним старцем и после долгих мучений распяли на кресте.

Свое прозвище Семен (Симеон) получил из-за того, что повсюду на Руси уже начиналась пахота. Для северных и центральных областей она считалась ранней. «Рано паши — урожаи хороши», — говорили в народе. Но спешить с посевом тоже было нельзя. Хлеб было принято сеять только в теплую погоду, в теплую землю. Чтобы понять, готова ли почва принять зерно, на нее клали обе руки и проверяли, насколько она прогрелась. Также говорили, что пахать пора, когда лес одевается в листву.

С пахотой у крестьян было связано множество пословиц и поговорок. Среди них такие: «Не ленись с плужком — будешь с пирожком»; «Святой Боже пахать не поможет»; «И поедим, и спляшем — только пашню вспашем»; «Глубже пахать — больше хлеба жевать».

Существовали и особые приметы. Например, в южнорусских областях до запашки полей нельзя было петь, а пение вблизи полей даже считалось грехом.

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