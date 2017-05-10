Бизнес перестанут проверять после каждой жалобы граждан

08:16, 10 мая 2017, ПАИ

В 2017 году Правительство РФ планирует внедрить риск-ориентированный подход, и контрольно-надзорные органы перестанут в обязательном порядке проводить внеплановые проверки бизнеса по любому обращению граждан. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Савву Шипова.

«Должны быть установлены индикаторы риска, и при возникновении каких-то ситуаций именно через срабатывание этих индикаторов будет решаться вопрос о необходимости проведения внеплановых проверок, в том числе и при поступлении жалоб», — заявил собеседник издания.

Риск-ориентированный подход подразумевает под собой анализ рисков конкретного предприятия, на основе которых оно проверяется. Сейчас такой подход применяется только при плановых проверках бизнеса. Логика распространения подхода на внеплановые проверки заключается в том, чтобы контрольным органам не приходилось реагировать на все жалобы населения подряд.

Как пояснили в пресс-службе МЭР, цель внедрения — изменить приоритеты деятельности контрольно-надзорных органов с «палочной» системы поиска нарушений на минимизацию вреда жизни и здоровью граждан.