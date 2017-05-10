Всемирный день мигрирующих птиц отмечается 10 мая

08:41, 10 мая 2017, ПАИ

10 мая отмечается Всемирный день мигрирующих птиц, пишет сalend.ru.

Исторической предпосылкой для учреждения этого Дня стала Международная конвенция по охране птиц, подписанная в 1906 году. Россия присоединилась к Конвенции в 1927 году.

Сегодня Всемирный день мигрирующих птиц — это глобальная экологическая кампания, цель которой заключается в том, чтобы расширить знания о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях передвижения. Многочисленные публичные мероприятия Дня, среди которых наиболее распространены — фестивали птиц, образовательные и просветительские программы, наблюдения за птицами под руководством специалистов, экскурсии — призывают сохранять места обитания мигрирующих птиц по всему миру. Каждый год они посвящены определённой теме.

Всемирный день мигрирующих птиц проходит под эгидой Конвенции по мигрирующим видам (КМВ) и Африканско-Азиатского соглашения по мигрирующим птицам (АЕВА). Как известно, эти международные соглашения являются частью Экологической программы ООН (ЮНЕП). Девиз Дня «Мигрирующие птицы и люди — вместе через время» стремится подчеркнуть неразрывную связь людей и птиц.

Миграция птиц, как явление, также является ключевым индикатором биоразнообразия, здоровья экосистемы, изменений климата. Благодаря деятельности мигрирующих птиц поддерживается баланс экосистемы в целом — например, некоторые растения опыляются именно мигрирующими птицами.