0
11:45
Фантастические твари и где они обитают в Пскове
09:49
Экс-руководитель псковского управления внутренней политики возглавил НКО, чтобы развивать гражданское общество
09:39
Первый цирк для хулиганов выступит в Пскове
00:22
В Пскове состоялся праздничный салют в честь Дня Победы (ВИДЕО)
23:54
Парад войск Псковского гарнизона 9 мая 2017 года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23:21
«Бессмертный полк» в Пскове 9 мая 2017 года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22:56
День Победы 9 мая 2017 года в Великих Луках (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Всемирный день мигрирующих птиц отмечается 10 мая

10 мая отмечается Всемирный день мигрирующих птиц, пишет сalend.ru.

Исторической предпосылкой для учреждения этого Дня стала Международная конвенция по охране птиц, подписанная в 1906 году. Россия присоединилась к Конвенции в 1927 году.

Сегодня Всемирный день мигрирующих птиц — это глобальная экологическая кампания, цель которой заключается в том, чтобы расширить знания о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях передвижения. Многочисленные публичные мероприятия Дня, среди которых наиболее распространены — фестивали птиц, образовательные и просветительские программы, наблюдения за птицами под руководством специалистов, экскурсии — призывают сохранять места обитания мигрирующих птиц по всему миру. Каждый год они посвящены определённой теме.

Всемирный день мигрирующих птиц проходит под эгидой Конвенции по мигрирующим видам (КМВ) и Африканско-Азиатского соглашения по мигрирующим птицам (АЕВА). Как известно, эти международные соглашения являются частью Экологической программы ООН (ЮНЕП). Девиз Дня «Мигрирующие птицы и люди — вместе через время» стремится подчеркнуть неразрывную связь людей и птиц.

Миграция птиц, как явление, также является ключевым индикатором биоразнообразия, здоровья экосистемы, изменений климата. Благодаря деятельности мигрирующих птиц поддерживается баланс экосистемы в целом — например, некоторые растения опыляются именно мигрирующими птицами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Экс-руководитель псковского управления внутренней политики возглавил НКО, чтобы развивать гражданское общество
10 мая 2017
Экс-руководитель псковского управления внутренней политики возглавил НКО, чтобы развивать гражданское общество 1
Первый цирк для хулиганов выступит в Пскове
10 мая 2017
Первый цирк для хулиганов выступит в Пскове
В Пскове состоялся праздничный салют в честь Дня Победы (ВИДЕО)
10 мая 2017
В Пскове состоялся праздничный салют в честь Дня Победы (ВИДЕО) 3
Парад войск Псковского гарнизона 9 мая 2017 года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
09 мая 2017
Парад войск Псковского гарнизона 9 мая 2017 года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«Бессмертный полк» в Пскове 9 мая 2017 года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
09 мая 2017
«Бессмертный полк» в Пскове 9 мая 2017 года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
День Победы 9 мая 2017 года в Великих Луках (ФОТОРЕПОРТАЖ)
09 мая 2017
День Победы 9 мая 2017 года в Великих Луках (ФОТОРЕПОРТАЖ)
День Победы в Великих Луках отметили парадом, митингом и торжественным шествием
09 мая 2017
День Победы в Великих Луках отметили парадом, митингом и торжественным шествием
Автопробег «Спасибо деду за Победу!» стартовал в Пскове
09 мая 2017
Автопробег «Спасибо деду за Победу!» стартовал в Пскове

Идет загрузка...