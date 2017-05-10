Определены первые 10 финалистов «Евровидения-2017»
Определены первые 10 финалистов международного песенного конкурса «Евровидение-2017». Как сообщает РИА Новости, полуфинал прошел 9 мая в Киеве.
В финал вышли представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии. Кроме того, в полуфинале дважды выступила прошлогодняя победительница «Евровидения» Джамала.
Напомним, россиянка Юлия Самойлова должна была принять участие во втором полуфинале конкурса, но Киев запретил ей въезд в страну в связи с ее выступлениями в Крыму. От предложения заменить своего представителя российская сторона отказалась.