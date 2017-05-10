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Общество

Безопасность около 100 тысяч участников праздника по случаю 9 Мая обеспечила псковская Росгвардия

Росгвардия обеспечила безопасность и правопорядок в 32 населенных пунктах Псковской области во время проведения мероприятий, посвященных Дню Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по региону.

В этих праздничных мероприятиях приняли участие более 97 тысяч человек. За порядком следили полицейские, сотрудники подразделений отдела Росгвардии по Псковской области, военнослужащие специальной моторизованной воинской части Северо-Западного Ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии РФ и представители частных оранных организаций.

«Благодаря бдительности сотрудников и военнослужащих Росгвардии, во время проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка не допущено», - резюмировали в ведомстве.
 

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