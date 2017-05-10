Прокуратура опротестовала распоряжение о завершении отопительного сезона в Палкинском районе

08:51, 10 мая 2017, ПАИ

Прокуратура провела проверку законности завершения отопительного сезона в Палкинском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что отопительный сезон на территории муниципального образования завершен с 3 мая 2017 года. Однако он должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха составляла выше 8 градусов Цельсия.

Согласно сведениям, представленным Псковским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в Палкинском районе 28 апреля была +6,5 градусов, 29 апреля: +5,3, 30 апреля: +5,8, 1 мая: +3,4, 2 мая: +8,6. «Таким образом, среднесуточная температура воздуха в указанный период составляла ниже 8 градусов Цельсия», - констатировали в надзорном ведомстве.

В этой связи прокурор района принес протест на незаконный правовой акт органа местного самоуправления.