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До трех лет тюрьмы грозит великолучанину за фиктивную постановку на учет иностранца

В Великих Луках возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на миграционный учет иностранного гражданина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что в феврале местный житель через почтовое отделение связи обратился в ОВМ ОМВД России по городу Великие Луки с заявлением о постановке на миграционный учет гражданина Республики Казахстан. При этом предоставлять иностранцу свое жилое помещение для фактического проживания он не намеривался.

По материалам прокурорской проверки, направленным в органы дознания, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
 

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