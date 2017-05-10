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Общество

В финале состязаний «Мастер-оружейник» приняли участие псковские десантники

Воздушно-десантные войска завершили отбор лучших специалистов по ремонту вооружения для участия в финальных состязаниях «Мастер-оружейник» Министерства обороны России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

Из более тысячи десантников из соединений и воинских частей ВДВ, выполняющих задачи по ремонту артиллерийского и танкового вооружения, для участия в финальных состязаниях ВДВ были отобраны около 100 лучших ремонтников из Кубинки, Иваново, Тулы, Пскова, Омска, Ульяновска, Новороссийска, Камышина, Улан-Уде и Рязани. Они состязались в мастерстве восстановления гаубиц, зениток и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

В ходе выполнения задач, мастера артиллерийского вооружения ВДВ восстанавливали и приводили в боевое положение сложные механизмы артиллерийских орудий, пушек и реактивных систем.

В финале конкурса «Мастер-оружейник» победила команда Ивановского соединения ВДВ. Команда десантников в составе 11 токарей, электриков, ремонтников и слесарей будет летом 2017 года представлять войска на состязаниях в Пензе.

Все мероприятия проходили на полигоне «Песочное» (Костромская область) на фоне тактической обстановки и в условиях приближенных к боевым.

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