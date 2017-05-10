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Мужчина погиб в результате пожара на даче в Новоржевском районе

9 мая в деревне Соболицы Новоржевского района из-за нарушения правил безопасности при устройстве печи сгорел дачный дом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на пожаре погиб 48-летний мужчина.

Кроме того, вчера в деревне Лобок Невельского района сгорело двухэтажное здание, принадлежащее компании. Причина — занесение постороннего источника огня.

В Острове горела комната на первом этаже дома по улице 25 Октября, огнем повреждены стены. Предположительная причина — неосторожное обращение с огнем при курении.

Помимо этого, в 1:18 10 мая в Дно на улице Совхозной горел гараж. Причина пожара устанавливается. 

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