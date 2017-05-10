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Общество

Первый цирк для хулиганов выступит в Пскове

17 мая в 15:00, в день открытия фестиваля «Другое искусство», на пешеходной части улицы Пушкина первый цирк для хулиганов «Упсала – цирк» из Санкт-Петербурга покажет уличное представление. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Артисты покажут представление для гостей и жителей города, подопечных интернатов Псковской области для детей с особенностями развития и Центра лечебной педагогики (Псков).

История «Упсала-Цирка» началась в марте 2000 года, когда в Санкт-Петербург на практику по социальной педагогике приехала немецкая студентка Астрид Шорн. Она решила заниматься с уличными детьми цирковым искусством, чтобы адаптировать их к жизни в обществе, и организовала уникальный проект прямо на улицах города. Вместе с Ларисой Афанасьевой, которая работает в цирке с первых дней, они сами искали детей: приходили к станциям метро, в подростковые компании, где жонглировали, показывали фокусы и катались на моноциклах – так они смогли привлечь в цирк своих первых артистов. Прямо на улицах они пытались делать свои первые цирковые трюки и каждый день собирались, чтобы тренироваться где придется – на площадях, в парках и даже в бесплатных столовых. Долгие годы «Упсала-Цирк» был бродячим, но в 2012 году у него появился постоянный цирковой шатер.

«Появление шатра – это наша сбывшаяся мечта. В шатре мы стремимся не просто обеспечить хорошее освещение и звук, но, в первую очередь, создать пространство, попадая в которое дети становятся творцами и полноправными хозяевами этого уникального места. Это действительно важно, потому что с появлением шатра статус ребят как артистов стал реальным. Здесь для них все по-настоящему — настоящая арена, уютный зал и настоящие аплодисменты зрителей», - отметили в цирке.

В шатре каждую неделю проходят спектакли, встречи, фестивальные события. В дни крупных фестивалей «Упсала-цирк» посещает большое число зрителей. Например, фестиваль «Летающие дети» за 3 дня посещают более 7000 человек.

Вход на уличное представление свободный. Подробности о фестивале можно узнать тут.

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