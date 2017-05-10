Сотрудники УФСИН России по Псковской области поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

09:59, 10 мая 2017, ПАИ

В учреждениях УФСИН России по Псковской области прошли мероприятия в честь Дня Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне Дня Победы в учреждениях уголовно-исполнительной системы Псковской области прошли мероприятия по возложению цветов, гирлянд Славы к монументам, памятникам, братским могилам воинов-победителей. Этим событиям предшествовала предварительная подготовка по наведению порядка на памятных местах, облагораживание прилегающей территории на закрепленных объектах.

На прошедшей в деревне Заситино Себежского района траурной церемонии перезахоронения начальник ИК-6 УФСИН России по Псковской области Олег Логинов отдал дань памяти павшим героям и принял участие в посадке аллеи Славы.

Кроме того, сотрудники СИЗО-1 побывали в гостях у узников и детей войны, проходивших службу в следственном изоляторе, коллектив ИК-6 посетил себежский дом-интернат для престарелых и инвалидов в поселке Сосновый Бор, а исправительная колония № 2 подготовила праздничный концерт.

«В адрес ветеранов звучали слова благодарности за подвиг, силу духа и мирное небо, а также пожелания здоровья и долголетия», - отметили в пресс-службе.

Также, в торжественный день 9 мая сотрудники учреждений УФСИН России по Псковской области приняли участие в военных парадах и Всероссийской акции «Бессмертный полк».