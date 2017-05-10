Вечер классической музыки израильских исполнителей пройдет в Пскове

10:47, 10 мая 2017, ПАИ

12 мая в 18:30 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии пройдет вечер классической музыки с израильскими исполнителями. Дирижер Давид Зеба и оперная дива Хила Баджо выступят на одной сцене с музыкантами Псковского симфонического оркестра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Давид Зеба родился в Израиле. Получил степень магистра в Музыкальной Академии имени Рубина при Тель-Авивском университете (класс композиции и пения). Писал аранжировки и оркестровки, музыку для театра, исполнял сольные партии в разных оркестрах и хорах Израиля. Много времени посвятил Израильской опере - в качестве певца, пианиста и дирижёра, перевёл на иврит более десятка опер.

Сегодня Давид Зеба дирижирует Раананским симфоническим оркестром и является музыкальным руководителем трёх хоровых коллективов, а также художественным руководителем Студии Оперы Мейтар. Он преподаёт класс оперы в Академии музыки и танца Иерусалима, участвует в хоровых фестивалях Европы, и выступает в опере в качестве дирижёра, певца и аккомпаниатора. В течение последних двух лет задействован в собственном шоу «Mad about Opera».

Хила Баджо уроженка Израиля, окончила Музыкальную Академию имени Рубина при Тель-Авивском университете. Она является солисткой Израильской оперы, имеет множество наград и призов за участие в престижных вокальных конкурсах по всему миру. Хила Баджо выступала с такими дирижерами как Даниэль Баренбойм, Зубин Мета, Дан Эттингер, Лоренс Каммингс, Ашер Фиш, Маттиас Пинчер и другими. Сегодня Хила выступает в разных странах мира, постоянно сотрудничает с Театром Израильской оперы и с ведущими оркестрами своей страны.

Билеты на концерт можно приобрести на сайте филармонии или в кассе.