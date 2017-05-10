Сумочку с деньгами и телефоном отобрал грабитель у пенсионерки в Великих Луках

10:25, 10 мая 2017, ПАИ

В Великих Луках по подозрению в ограблении пенсионерки задержан 20-летний безработный, ранее судимый житель Великолукского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, 5 мая в темное время суток в Великих Луках на автобусной остановке на проспекте Гагарина неизвестный с применением насилия открыто похитил у 80-летней женщины сумочку, в которой находились восемь тысяч рублей и мобильный телефон. Преступник с места происшествия скрылся.

Пенсионерка сразу же обратилась за помощью в полицию. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый по «горячим следам» был установлен и задержан. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.