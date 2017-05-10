Мониторинг сроков приема заявок на благоустройство дворов провели активисты ОНФ в Псковской области

17:59, 10 мая 2017, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области провели мониторинг сроков приема заявок на благоустройство дворов и общественных территорий и выявили, что в ряде муниципалитетов порядок и сроки рассмотрения заявок не опубликованы, что не позволяет жителям принять участие в программе благоустройства на текущий год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

На сайте администрации Усвятского района выложен только проект постановления об утверждении порядка проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Усвятский район» на 2017 год», а информация о порядке, сроках предоставления, рассмотрения и оценки заявок о включении дворов и общественных территорий в муниципальную программу отсутствует.

Также активисты Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды выяснили, что в муниципалитетах, принимающих участие в программе, срок подачи заявок в среднем составляет 30 суток. В некоторых муниципалитетах региона сроки предоставления заявок не определены. В их числе Стругокрасненский район и Псков.

На сайтах нескольких муниципальных образований какой-либо информации относительно реализации программы благоустройства городской среды найти не удалось. В их числе Опочецкий, Пустошкинский, Порховский районы.

По мнению координатора Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Псковской области Всеволода Козловского, данная ситуация не позволяет местным жителям подать заявки на благоустройство дворов.

«В целом муниципалитеты устанавливают короткие сроки приема заявок на включение дворов в программы благоустройства. К заявке необходимо собрать пакет документов, в том числе протоколы общедомовых собраний, описание, план-схемы благоустройства дворов и другую документацию. В результате жители не успевают их подать. К примеру, в городе Великие Луки на первом заседании комиссии по отбору отмечалось, что поступили 29 заявок по благоустройству дворовых территорий и восемь заявок на ремонт мест общественного пользования. При этом 11 заявок были отклонены из-за ненадлежащего оформления документов», – сообщил Всеволод Козловский.

Активисты ОНФ рекомендуют органам региональной и муниципальной власти, ответственным за реализацию программы, не ограничивать жителей, желающих подать заявки на благоустройство дворов и общественных территорий, сроками приема, а установить срок приема заявок до конца реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».