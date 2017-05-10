Оборудование для проведения клинического экзамена закупает ПсковГУ

10:56, 10 мая 2017, ПАИ

В Псковский государственный университет поступит оборудование по оснащению станций для проведения объективного структурированного клинического экзамена. На сайте госзакупок объявлен аукцион на его поставку.

Максимальная цена контракта составляет 25 млн 718 тысяч рублей. Источник финансирования — субсидии.

На эти деньги планируется приобрести систему трехмерной визуализации анатомии человека с сенсорным экраном, манекены взрослого и ребенка первого года жизни, манекен для спасательных мероприятий, набор накладных муляжей для имитации ран и кровотечений, тренажеры для родов, внутримышечных и подкожных инъекций, диагностики заболеваний сердца с возможностью речевой поддержки, тренажер для наружного осмотра половых органов и другие.

Срок поставки оборудования — до 5 сентября 2017 года.