Великолучанин украл из квартиры друга два телевизора
В Великих Луках полицейские задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в квартирной краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
По версии следствия, 6 мая 36-летний гражданин встретил на улице своего друга и пригласил его в гости. Здесь в квартире на улице Холмской они распивали спиртное. Затем хозяин заснул, а его товарищ вынес два телевизора.
Прибывшие на место происшествия полицейские вскоре установили личность подозреваемого. Им оказался безработный великолучанин 1985 года рождения. По имеющимся данным, он увез телевизоры к себе домой на автомобиле знакомых.
Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска стражами порядка похищенное изъято. Ведется следствие.