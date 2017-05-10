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Великолучанин украл из квартиры друга два телевизора

В Великих Луках полицейские задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в квартирной краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, 6 мая 36-летний гражданин встретил на улице своего друга и пригласил его в гости. Здесь в квартире на улице Холмской они распивали спиртное. Затем хозяин заснул, а его товарищ вынес два телевизора.

Прибывшие на место происшествия полицейские вскоре установили личность подозреваемого. Им оказался  безработный великолучанин 1985 года рождения. По имеющимся данным, он увез телевизоры к себе домой на автомобиле знакомых.

Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска стражами порядка похищенное изъято. Ведется следствие.

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