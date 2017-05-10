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Общество

Специалистов набирает на работу псковская кадастровая палата Росреестра

В филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Псковской области требуются специалисты.

Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, имеются вакансии работников по приему и выдаче документов, по осуществлению кадастрового учета объектов недвижимости, учетно-регистрационных действий. Также требуется специалист по государственным закупкам в соответствии с федеральными законами  № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.

Резюме следует направлять на электронную почту  fgu600201@60.kadastr.ru

 

 

 

 

 

 

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