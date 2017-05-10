Специалистов набирает на работу псковская кадастровая палата Росреестра
В филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Псковской области требуются специалисты.
Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, имеются вакансии работников по приему и выдаче документов, по осуществлению кадастрового учета объектов недвижимости, учетно-регистрационных действий. Также требуется специалист по государственным закупкам в соответствии с федеральными законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.
Резюме следует направлять на электронную почту fgu600201@60.kadastr.ru