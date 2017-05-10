«Ямаха» и «Шкода» столкнулись в Пскове

11:42, 10 мая 2017, ПАИ

9 мая в Пскове у дома № 10 по улице Достовалова 34-летний водитель автомобиля «Шкода Фабиа» при выезде на дорогу с прилегающей территории не уступил мотоциклу «Ямаха» под управлением 21-летнего молодого человека и совершил с ним столкновение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УГИБДД, в результате ДТП мотоциклист госпитализирован в городскую больницу.

В тот же день в Себежском районе на 11-м километре дороги Себеж – Глубочица - до границы с Белоруссией 34-летний водитель машины «Шевроле Круз» выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в правый кювет по ходу движения и наехал на лесокустарниковые насаждения. В итоге находившиеся в автомобиле 32-летняя женщина и 30-летний мужчина с полученными травмами самостоятельно обратились за медицинской помощью.

Днем ранее, 8 мая, в Великолукском районе на 17-м километре дороги Марьтяново — Поречье - Урицкое 24-летний водитель автомобиля «Опель Астра» на закругленном участке дороги выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. 23-летний пассажир погиб на месте аварии, водитель помещен в реанимационное отделение Великолукской межрайонной больницы.