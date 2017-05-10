Дипломы Гран-при завоевали псковские гусляры на международном конкурсе

11:34, 10 мая 2017, ПАИ

Дипломы Гран-при завоевали псковские гусляры на 15-м международном конкурсе детского, молодежного и взрослого творчества «Северная Венеция», который прошел в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Всего в конкурсе приняли участие около 800 юных и взрослых музыкантов из различных регионов России и ближнего зарубежья. Псков представляли учащиеся Детской музыкальной школы № 4. Их педагог, заслуженный работник культуры Вера Кудрявцева подготовила для выступления на конкурсе два состава ансамбля.

Компетентное жюри, состоящее из ведущих специалистов музыкальных направлений Санкт-Петербурга, высоко оценило творчество юных псковских музыкантов и присудило коллективам высшую награду конкурса - дипломы Гран-при.

Отметим, в этом году это уже пятый Гран-при для ансамбля, завоеванный на конкурсах международного уровня.