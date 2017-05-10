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Политика

Владимир Путин утвердил новую Стратегию развития информационного общества в России

Президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию развития информационного общества в стране на 2017–2030 годы. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится о необходимости обеспечить эксплуатацию российских средств шифрования при электронном согласовании между федеральными органами власти, а также заменить иностранное снабжение, программное обеспечение и электронную компонентную базу российскими аналогами.

Согласно указу, Правительство в срок до 1 октября 2017 года должно утвердить перечень показателей реализации развития стратегии. Также кабинету министров предстоит утвердить план ее реализации.

Кроме того, в документе отмечается, что утвержденная в феврале 2008 года Стратегия развития информационного общества в России признается утратившей силу.

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