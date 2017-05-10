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Общество

Машину из таксопарка угнал нетрезвый великолучанин

В Великих Луках полицейские задержали нетрезвого горожанина, подозреваемого в угоне автомашины из таксопарка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 10 мая около 5:00 в Великих Луках от диспетчера  одного из таксопарков  в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля «Шевроле». В результате иномарку, за рулем которой находился 22-летний нетрезвый великолучанин, полицейские остановили у поселка Суханово в Великолукском районе. Он угнал такси с предприятия, где сам работает.

По данному факту проводится проверка.

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