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До +11 градусов ожидается в Псковской области 11 мая

11 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -3 до +2 градусов, днем - от +6 до +11.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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