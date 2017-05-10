Игорь Сиротин: Поручения премьер-министра Правительству направлены на повышение уровня и качества жизни большинства россиян

12:25, 10 мая 2017, ПАИ

Руководитель Псковского регионального исполкома «Единой России» считает проработанными, взвешенными и своевременными поручения, которые дал Правительству РФ премьер-министр страны и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

Речь идёт о следующих поручениях: Минфину и Минэкономразвития - подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения; Минтруду, Минфину и Минэкономразвития России совместно с Пенсионным фондом РФ - дополнительно проработать вопрос по возврату к индексации пенсий работающим пенсионерам; Минздраву, Минфину и Минэкономразвития - представить в Правительство предложения по вопросу совершенствования государственной демографической политики, в том числе по дополнительным мерам, направленным на стимулирование рождаемости; Минстрою, Минфину, Минэкономразвития, Минэнерго, ФАС России - представить в Правительство РФ согласованные предложения о необходимости разработки программного документа, направленного на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.

«Поручения министерствам и ведомствам направлены на повышение уровня и качества жизни большинства россиян. Причём все они основаны на обратной связи с депутатами не только от партии «Единая Россия», но и с представителями других фракций, - отметил Игорь Сиротин. - Оценка и проработка поступивших предложений, консолидация различных позиций и мнений, выработка путей и способов решений, плюс эффективная их реализация с учётом имеющихся возможностей, а не пустые обещания - вот основа той работы, которую предстоит сделать Правительству. Не трудно заметить, что эти решения - не сиюминутное реагирование на изменяющуюся конъюнктуру, а чёткое и последовательное выполнение программных заявлений «Единой России».