7
09:49
Экс-руководитель псковского управления внутренней политики возглавил НКО, чтобы развивать гражданское общество
18:30
Как бы выборы
19:50
Виктор Антонов поддержал законопроект, повышающий статус депутатов и сенаторов
13:06
Депутат Госдумы от Псковской области про отпуск в Крыму: Море бодрит!
11:42
Александр Котов: У победителей предварительного голосования будет больше шансов в избирательной кампании
20:24
Развитие Псковской области обсудил Андрей Турчак с председателем Госдумы
16:16
Петр Алексеенко: КПРФ не будет выдвигать в гордуму Пскова «попутчиков»
Еще новости
Политика

Игорь Сиротин: Поручения премьер-министра Правительству направлены на повышение уровня и качества жизни большинства россиян

Руководитель Псковского регионального исполкома «Единой России» считает проработанными, взвешенными и своевременными поручения, которые дал Правительству РФ премьер-министр страны и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

Речь идёт о следующих  поручениях:  Минфину и Минэкономразвития - подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения; Минтруду, Минфину и Минэкономразвития России совместно с Пенсионным фондом РФ - дополнительно проработать вопрос по возврату к индексации пенсий работающим пенсионерам; Минздраву, Минфину и Минэкономразвития - представить в Правительство предложения по вопросу совершенствования государственной демографической политики, в том числе по дополнительным мерам, направленным на стимулирование рождаемости; Минстрою, Минфину, Минэкономразвития, Минэнерго, ФАС России - представить в Правительство РФ согласованные предложения о необходимости разработки программного документа, направленного на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.

«Поручения министерствам и ведомствам направлены на повышение уровня и качества жизни большинства россиян. Причём все они основаны на обратной связи с депутатами не только от партии «Единая Россия», но и с представителями других фракций, - отметил Игорь Сиротин. - Оценка и проработка поступивших предложений, консолидация различных позиций и мнений, выработка путей и способов решений, плюс эффективная их реализация с учётом имеющихся возможностей, а не пустые обещания  - вот основа той работы, которую предстоит сделать Правительству. Не трудно заметить, что эти решения -  не сиюминутное реагирование на изменяющуюся конъюнктуру, а чёткое и последовательное выполнение программных заявлений «Единой России».

Версия для печати
Комментарии: 7 Обсудить >>>

Экс-руководитель псковского управления внутренней политики возглавил НКО, чтобы развивать гражданское общество
10 мая 2017
Экс-руководитель псковского управления внутренней политики возглавил НКО, чтобы развивать гражданское общество 3
Виктор Антонов поддержал законопроект, повышающий статус депутатов и сенаторов
04 мая 2017
Виктор Антонов поддержал законопроект, повышающий статус депутатов и сенаторов 2
Депутат Госдумы от Псковской области про отпуск в Крыму: Море бодрит!
04 мая 2017
Депутат Госдумы от Псковской области про отпуск в Крыму: Море бодрит! 24
Александр Котов: У победителей предварительного голосования будет больше шансов в избирательной кампании
03 мая 2017
Александр Котов: У победителей предварительного голосования будет больше шансов в избирательной кампании
Развитие Псковской области обсудил Андрей Турчак с председателем Госдумы
02 мая 2017
Развитие Псковской области обсудил Андрей Турчак с председателем Госдумы 23
Петр Алексеенко: КПРФ не будет выдвигать в гордуму Пскова «попутчиков»
02 мая 2017
Петр Алексеенко: КПРФ не будет выдвигать в гордуму Пскова «попутчиков» 2
Член фракции КПРФ в гордуме Пскова намерен баллотироваться в новый созыв от «Единой России»
02 мая 2017
Член фракции КПРФ в гордуме Пскова намерен баллотироваться в новый созыв от «Единой России» 14
Котов: Причина нынешнего состояния дорог кроется в недоремонте
27 апреля 2017
Котов: Причина нынешнего состояния дорог кроется в недоремонте 8

Идет загрузка...