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Общество

Международная конференция по вопросам гинекологии и неонатологии пройдет в Пскове

11 и 12 мая в Пскове пройдет Международная научно-практическая конференция на тему «Актуальные вопросы акушерства, гинекологии и неонатологии». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

В форуме примут участие псковские врачи — акушеры-гинекологи, неонатологи, детские анастезиологи-реаниматологи и педиатры, участвующие в оказании медицинской помощи новорожденным — и специалисты из Израиля.

Цель мероприятия — реализация совместных проектов, обмен опытом между специалистами двух стран.

В рамках конференции состоятся профессиональные дискуссии на тему преждевременных родов, выхаживания недоношенных детей, акушерских кровотечений и лечения энцефалопатии новорожденного с помощью терапевтической гипотермии. Также участники рассмотрят новые подходы в постановке диагноза и лечении различных профильных заболеваний.

Своим опытом с псковскими коллегами поделятся профессора, ведущий специалист по акушерству и гинекологии, специалист беременности с высоким фактором риска и осложнениям при беременности Ариэль Мани и неонатолог Марина Пениаков из Израиля.

Научно-практическая конференция будет проходить на базе Детской областной клинической больницы и Псковского перинатального центра.

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