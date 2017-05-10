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Общество

Вопросы ЖКХ изучают порховские пенсионеры

В Порховском районе члены местного отделения «Союза пенсионеров» провели две встречи, посвященные вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

Первая встреча проходила в рамках социального проекта «Университет третьего возраста - Факультет ЖКХ» в формате выездного семинара. В течение двух дней слушатели Университета знакомились с широким спектром вопросов ЖКХ, которые всегда вызывают повышенный интерес у граждан.

В ходе занятий были освещены такие темы, как способы управления многоквартирными домами, вопросы тарифного регулирования, региональная программа капитального ремонта, предоставление коммунальных услуг собственникам помещений, перечень работ и услуг, направленных на содержание общего имущества, нарушение прав в сфере ЖКХ.

Гостем семинара стал заместитель главы Порховского района Игорь Куликовский, который ответил на многочисленные вопросы участников.

Вторым мероприятием, ставшим продолжением семинара, была встреча членов Союза пенсионеров с главой администрации городского поселения «Порхов» Василием Федуловым. Участниками были подняты темы расселения жителей из аварийного жилья, капитального ремонта и благоустройства улиц, ремонта придомовых территорий, озеленения территории города и многие другие вопросы, которые волнуют жителей города. В. Федулов дал пояснения по каждому из них. В заключение слушатели вручили главе города письмо с конкретными предложениями и пожеланиями.

«Подобные встречи помогают гражданам старшего поколения быть в курсе последних изменений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также получать ответы на волнующие их вопросы от компетентных лиц», - отметила председатель местного отделения ООО «Союза пенсионеров Порховского района» Татьяна Князева.

Как пояснил руководитель проекта «Университет третьего возраста - факультет «ЖКХ» Алексей Кириллов, основная задача семинарских занятий по ЖКХ - просветить пенсионеров Псковской области по вопросам жилищного законодательства и общественного контроля.

Подобные встречи прошли в Печорском, Островском, Плюсском, Невельском, Великолукском, Новосокольническом районах и городе Пскове.

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