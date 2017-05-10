Движение транспорта по улице Олега Кошевого в Пскове будет ограничено 11 мая

12:33, 10 мая 2017, ПАИ

11 мая с 9:00 до 16:30 в Пскове будет частично ограничено дорожное движение транспорта на участке улицы Олега Кошевого - от Школьной до Первомайской. Запрет связан с производством работ на улично-дорожной сети. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Администрация города просит водителей транспортных средств учитывать эти обстоятельства при планировании маршрута следования и соблюдать требования дорожных знаков.