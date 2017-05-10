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Общество

11 медалей завоевала команда Псковской области на Всероссийских соревнованиях по каратэ

С 6 по 7 мая в Калининграде прошли Всероссийские соревнования по каратэ WKF «Балтика Open», а также открытые соревнования «Кубок Победы». Сборная Псковской области взяла 11 медалей. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель псковской «Школы Боевых Искусств «Будокан «АТЭМИ» Антон Потебня.

По его словам, в соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из 8 регионов России. Псковскую область представляли 8 каратистов и 3 судьи. Соревнования проходили по правилам Олимпийского вида спорта «Каратэ» в категориях «Ката» и «Кумите».

В категории «ката-группа 16-17 лет» команда Псковской области, в которую входили спортсмены Олег Нестеров, Владимир Сподынюк, Максим Степанов завоевала «золото».

«В личном зачете по ката Максим Степанов  и Олег Нестеренков  заняли 3 место в категории 16-17 лет. В категории «кумитэ 16-17 лет» до 61 килограмма третье место занял Владимир Сподынюк в категории 1, - рассказал  Антон Потебня.

Кроме того, младший состав псковской команды также показал хорошие результаты. Олег Куприянчик занял 2-е место в категории «ката 6-7 лет» и «кумитэ 6-7 лет» до 27 килограммов. Дмитрий Потебня в категории «ката 6-7 лет» и «кумитэ 6-7 лет» свыше 32 килограммов получил «бронзу», Георгий Новик в категории «кумитэ 8-9 лет» до 32 килограммов также занял третье место.

«Также с успешным выступлением тренерский состав поздравляет Ивана Шевчука и Дейвина Зинкявичюс , которым до пьедестала не хватило одного шага», - добавил Антон Потебня.

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