40 тысяч рублей лишился пскович при покупке гидробура в Интернете

13:09, 10 мая 2017, ПАИ

Житель Пскова лишился 40 тыс. рублей при покупке гидробура в Интернете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, житель областного центра решил в Интернете приобрести гидробур. По телефону продавец предложил перечислить на указанный счет 40 тыс. рублей. Пскович перевел деньги. Сам же гидробур ему должна была доставить транспортная компания. Однако, заказанный агрегат горожанину так и не поступил. Продавец перестал выходить с ним на контакт.

В итоге, потерпевший обратился за помощью к стражам порядка. В настоящее время с произошедшим разбираются в городской полиции. Установлено, что телефон, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Ульяновской области.