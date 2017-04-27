Атомная лицензия – что это за документ и какие права он дает?

12:57, 10 мая 2017, ПАИ

Компании, обслуживающие опасные государственные стратегические объекты, работа с которыми является гостайной, обязаны иметь определенный перечень разрешительных документов, среди которых присутствует атомная лицензия. Наличие этого документа необходимо согласно действующему законодательству. А сам факт наличия лицензии подтверждает высокий уровень квалификации предприятия и штатных кадров.

Какие виды работ разрешает осуществлять?

Сферы деятельности, требующие наличия атомной лицензии, многочисленны. Это:

Строительство;

Промышленность;

Производство;

Транспортировка.

Фактически документ – это своеобразное подтверждение того, что компания проверена Ростехнадзором, должным образом подготовлена и проинструктирована, а также готова выполнять опасные работы и работы с гостайной, представляющие угрозу техногенной и экологической катастрофы.

Атомная лицензия выдается на строительство, эксплуатацию, вывод из эксплуатации, остановку и обслуживание атомных электростанций в целом, отдельных блоков, установок и оборудования. Выдается документ Федеральной службой по атомному, экологическому и технологическому надзору. Компании, выполняющие строительные работы и проектирование таких опасных и стратегически важных объектов, обязаны иметь лицензию на проектирование или атомный допуск СРО.

Помимо этого, данный документ может потребоваться и любой другой узкоспециализированной компании, предоставляющей услуги в определенной промышленной отрасли хозяйствования. Например, для клининговой компании, обслуживающей такой объект или предоставляющей услуги эксплуатирующей опасный объект организации, и т. д.

Как получить распорядительный документ Госатомнадзора?

Соискатель лицензии для получения необходимого распорядительного документа должен пройти процедуру лицензирования в Ростехнадзоре (ГАН или Госатомнадзоре). Для этого необходимо обратиться в соответствующее представительство надзорного органа с заявлением, в котором указать перечень лицензируемых видов деятельности и объектов, где они будут применяться. После предоставления необходимого пакета документов в полном объеме и проведения экспертизы обоснования безопасности работ, а также проверки надзорной службы соискатель может получить нужные ему разрешения.

Получить такой профессиональный допуск к выполнению работ в атомной отрасли можно самостоятельно, уточнив данные о предстоящей процедуре и капитально к ней подготовившись. Получится получить лицензию с первого раза или нет – другой вопрос. Естественно, назвать точные временные нормы и дать гарантию получения распорядительного документа в такой ситуации не сможет даже опытный эксперт.

Можно пойти другим путем: обратиться к помощи услуг консалтеров. В данном случае стоимость подготовки и получения лицензии будет выше, чем, если бы оформление документов велось напрямую соискателем. Но взамен вы получаете помощь и поддержку опытных специалистов, которые помогут собрать

Источник: www.atomexpert24.ru