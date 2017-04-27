Атомная лицензия на переработку радиоактивных отходов

12:58, 10 мая 2017, ПАИ

Переработка радиоактивных отходов, их сбор, захоронение или модификация осуществляется отдельно от отходов другого рода. Как выполняется этот процесс, какие нормы и условия исполняются, регламентирует действующее законодательство. Причина понятна каждому: эти отходы представляют слишком большую опасность экологической и техногенной катастрофы при ненадлежащем с ними обращении. Для того чтобы в процессе обращения с отходами атомной промышленности не возникали подобные риски, а предприятия, осуществляющие подобную деятельность, имели все необходимые инструкции и неукоснительно их выполняли, введена атомная лицензия.

Это официальный документ государственного образца, предоставляющий право на выполнение указанного в нем перечня работ на опасных объектах атомной отрасли.

Как получить атомную лицензию на переработку радиоактивных отходов?

Выдачей таких документов занимается Госатомнадзор. Наличие лицензии позволяет вести законную деятельность на всей территории страны в атомной сфере. Действительным документ может быть на срок до 10 лет. Окончательный срок действия конкретного разрешительного документа определяется в каждом отдельном случае индивидуально. Все зависит от результатов экспертизы основания безопасности. Именно эта процедура проводится каждый раз накануне лицензирования для точного определения в индивидуальном порядке промежутка безопасности выполнения деятельности на конкретном объекте.

Необходимость получения атомной лицензии при осуществлении предприятием деятельности по переработке радиоактивных отходов продиктована ФЗ №170 и постановлением Правительства №280.

Для получения лицензии соискателю необходимо обратиться в Госатомнадзор (Ростехнадзор или Федеральную службу по атомному, экологическому и технологическому надзору). В данном случае необходима лицензия на обращение с радиоактивными веществами, отходами и материалами.

Этапы оформления

Сбор пакета документов для подачи в лицензирующие органы.

Подача заявления и пакета документов.

Выбор экспертной организации, к услугам которой обратиться для облегчения процесса. Этот этап можно пропустить, если вы решили пройти процедуру лицензирования самостоятельно, имеете соответствующий опыт и знания.

Экспертиза безопасности и проверка инспекторами.

При положительных результатах проверки и экспертизы выдача лицензии.

Как показывает статистика, 95% лицензиатов при оформлении документов и прохождении необходимых проверок привлекают в помощь сторонних экспертов. С их помощью процедура становится намного понятнее и прозрачнее, необходимые подготовительные действия выполняются последовательно, в нужное время. Таким образом оптимизируются экономические и временные затраты, соискатель с большей вероятностью получает лицензию и приступает к хозяйственной деятельности на законных основаниях.

Источник: www.moslicence.ru