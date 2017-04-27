Получение атомной лицензии Росатома: распространенные сложности

13:05, 10 мая 2017, ПАИ

Сложности, с которыми связано получение лицензии Рос атома, в случае самостоятельного прохождения соискателем процедуры лицензирования (без помощи сторонней экспертной организации), заключаются в следующем:

1) Трудности получения точной и достоверной информации касаемо любых этапов получения атомной лицензии. При сотрудничестве с консалтинговой компанией в вопросах оформления разрешительной документации соискатель получает квалифицированную поддержку юриста и эксперта в области оформления лицензии в любой момент времени.

2) Получить разрешительный документ без помощи Ростехнадзора и без тесного с ним взаимодействия не получится. Для наладки профессионального контакта требуется как минимум время, а как максимум – знание всего процесса, сроков выполнения процедур, обязанностей и полномочий надзорного органа. Имея «под рукой» знающего эксперта, эта проблема при соискательстве лицензии Росатома решается сама собой.

3) Сбор пакета документов – процесс длительный и сложный. К сожалению, чаще всего в открытом доступе имеются только данные по стандартному пакету документов. На практике же в большинстве своем подготовка пакета документов для получения атомной лицензии нередко сопровождается массой актуальных и редких вопросов, ответить на которые в силах только опытный эксперт в данной области.

4) Незнание четкой схемы действий и последовательности этапов лицензирования является не только распространенной причиной для затягивания сроков выдачи разрешительного документа, но и отказа в нем, а также многократной переделки нужных справок, экспертиз и пр. процедур с ограниченным сроком действия выданных заключений (выписок, ответов). Естественно, хождение по кругу требует наличия свободного времени и средств.

5) Каждый, кто решил получить столь важный документ гособразца, как атомная лицензия Росатома, самостоятельно, не прибегая к помощи экспертов, должен быть готов к анализу и обработке огромного объема данных в короткий промежуток времени. И учтите, что для повторения ответа на возникший внезапно вопрос нередко требуется приложить немало усилий. Поэтому будьте готовы впитывать, записывать или запоминать все с первого раза.

6) Будьте готовы комплексно охватить вопрос разработки технической документации. Для этого вы должны заранее быть в курсе списка документов, которые вам могут понадобиться, а также подобрать ответственного исполнителя, который может удовлетворить все ваши заявки на изготовление нужных документов в полном объеме, ответственно и в нужный срок. Самостоятельно найти такого специалиста нелегко. Либо часто приходится прилично ждать исполнения заказа. Компании-консалтеры, как правило, сотрудничают с подобными организациями на постоянной основе. Что гарантирует быстрое изготовление нужных документов и ответственный подход исполнителя.

7) Будьте готовы, что техническая документация будет содержать ошибки, которые нужно будет устранить в кратчайшие сроки. Этими возможностями тоже располагают сторонние экспертные организации, чего нельзя сказать о самостоятельном прохождении лицензирования.

Вот, пожалуй, и все недостатки. А выбор все равно остается за вами.

Источник: ae24.ru