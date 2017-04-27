0
14:32
Александр Тихомиров: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
18:36
Псковичей приглашают на «Диско лёд»
15:54
«Ростелеком» повысил качество ТВ-изображения для абонентов в Псковской области
10:17
Tele2 проведёт юбилейную акцию «День открытых людей»
11:02
Псковский мясокомбинат выпустил миниатюрные коктейльные сосиски
11:41
«Экономания»: рецепт приготовления правильных окон
17:34
Валентин Орлов: «Нужно, чтобы было просто, но при этом гениально!»
Еще новости
  • Коротко
Маркет

Получение атомной лицензии Росатома: распространенные сложности

Сложности, с которыми связано получение лицензии Рос атома, в случае самостоятельного прохождения соискателем процедуры лицензирования (без помощи сторонней экспертной организации), заключаются в следующем:

1) Трудности получения точной и достоверной информации касаемо любых этапов получения атомной лицензии. При сотрудничестве с консалтинговой компанией в вопросах оформления разрешительной документации соискатель получает квалифицированную поддержку юриста и эксперта в области оформления лицензии в любой момент времени.

2) Получить разрешительный документ без помощи Ростехнадзора и без тесного с ним взаимодействия не получится. Для наладки профессионального контакта требуется как минимум время, а как максимум – знание всего процесса, сроков выполнения процедур, обязанностей и полномочий надзорного органа. Имея «под рукой» знающего эксперта, эта проблема при соискательстве лицензии Росатома решается сама собой.

3) Сбор пакета документов – процесс длительный и сложный. К сожалению, чаще всего в открытом доступе имеются только данные по стандартному пакету документов. На практике же в большинстве своем подготовка пакета документов для получения атомной лицензии нередко сопровождается массой актуальных и редких вопросов, ответить на которые в силах только опытный эксперт в данной области.

4) Незнание четкой схемы действий и последовательности этапов лицензирования является не только распространенной причиной для затягивания сроков выдачи разрешительного документа, но и отказа в нем, а также многократной переделки нужных справок, экспертиз и пр. процедур с ограниченным сроком действия выданных заключений (выписок, ответов). Естественно, хождение по кругу требует наличия свободного времени и средств.

5) Каждый, кто решил получить столь важный документ гособразца, как атомная лицензия Росатома, самостоятельно, не прибегая к помощи экспертов, должен быть готов к анализу и обработке огромного объема данных в короткий промежуток времени. И учтите, что для повторения ответа на возникший внезапно вопрос нередко требуется приложить немало усилий. Поэтому будьте готовы впитывать, записывать или запоминать все с первого раза.

6) Будьте готовы комплексно охватить вопрос разработки технической документации. Для этого вы должны заранее быть в курсе списка документов, которые вам могут понадобиться, а также подобрать ответственного исполнителя, который может удовлетворить все ваши заявки на изготовление нужных документов в полном объеме, ответственно и в нужный срок. Самостоятельно найти такого специалиста нелегко. Либо часто приходится прилично ждать исполнения заказа. Компании-консалтеры, как правило, сотрудничают с подобными организациями на постоянной основе. Что гарантирует быстрое изготовление нужных документов и ответственный подход исполнителя.

7) Будьте готовы, что техническая документация будет содержать ошибки, которые нужно будет устранить в кратчайшие сроки. Этими возможностями тоже располагают сторонние экспертные организации, чего нельзя сказать о самостоятельном прохождении лицензирования.

Вот, пожалуй, и все недостатки. А выбор все равно остается за вами.

Источник: ae24.ru

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичей приглашают на «Диско лёд»
27 апреля 2017
Псковичей приглашают на «Диско лёд»
«Ростелеком» повысил качество ТВ-изображения для абонентов в Псковской области
21 апреля 2017
«Ростелеком» повысил качество ТВ-изображения для абонентов в Псковской области 1
Tele2 проведёт юбилейную акцию «День открытых людей»
19 апреля 2017
Tele2 проведёт юбилейную акцию «День открытых людей»
Псковский мясокомбинат выпустил миниатюрные коктейльные сосиски
18 апреля 2017
Псковский мясокомбинат выпустил миниатюрные коктейльные сосиски 8
«Экономания»: рецепт приготовления правильных окон
17 апреля 2017
«Экономания»: рецепт приготовления правильных окон
Минфин назвал дату начала работы tax free в России
28 марта 2017
Минфин назвал дату начала работы tax free в России
Минпромторг поддержал повышение минимальной цены на водку
24 марта 2017
Минпромторг поддержал повышение минимальной цены на водку 4
Встречаем весну с «Золотой» серией от Псковского мясокомбината
21 марта 2017
Встречаем весну с «Золотой» серией от Псковского мясокомбината 1

Идет загрузка...