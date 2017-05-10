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Общество

Фотовыставка «Авангардизм. Новый взгляд» откроется в Псковском колледже искусств

11 мая в выставочном зале Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова откроется фотовыставка «Авангардизм. Новый взгляд», которая является дипломным проектом выпускницы колледжа «фото- и видеотворчество» Ольги Гомон. На выставке будут представлены 30 авторских работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

«Ольга Гомог, прежде увлечённая традиционной фотографией, на этот раз предстанет в качестве экспериментатора, и определяют жанр выставки как абстрактный. Следует отметить, что Ольга Гомон за годы обучения в колледже зарекомендовала себя творческой личностью, неоднократно принимавшей активное участие в различных конкурсах и проектах», - отмечают преподаватели колледжа.

Открытие фотовыставки состоится 11 мая в 12:30 и продлится до 25 мая. Адрес выставочного зала колледжа: улица Набат, дом 5. Вход свободный.

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