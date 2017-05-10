В акции «Бессмертный полк» в Пскове приняли участие более 9 тысяч человек

13:33, 10 мая 2017, ПАИ

На акцию «Бессмертный полк» в Пскове с портретами своих героев вышли 9 тысяч 300 человек, в целом по области – 19 тысяч 400 граждан. Акция прошла во всех районах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на данные УМВД по региону.

В массовых мероприятиях, посвящённых празднованию 72-й годовщины Великой Победы, в Пскове приняли участие 50 тысяч человек, в области – 97 тысяч 200.

В УМВД отметили сознательность граждан: «В праздничные дни в областном центре не зарегистрировано нарушений общественного порядка, чувствовалась атмосфера праздника и ответственное отношение к нему псковичей».

Добавим, к обеспечению общественного порядка привлекались более 800 полицейских, а также сотрудники и военнослужащие Росгвардии, члены народных дружин.