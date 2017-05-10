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Общество

Для обмена опытом в патриотической работе в Псков прибыла делегация из Краснодарского края и Абхазии

10 мая в Псков прибыла официальная делегация из Краснодарского края и Абхазии для обмена опытом в военно-патриотической работе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

От имени главы Пскова, депутатов городской Думы гостей поприветствовал заместитель главы города Владимир Воробьев. «Псков - уникальный город с богатой ратной историей и патриотическими традициями. В Великую Отечественную войну наш город был разрушен немецко-фашистскими захватчиками, и его население на момент освобождения составляло всего несколько десятков жителей. Но псковичи отстроили и восстановили город уникальной русской культуры. Мы помним жестокие бои на псковской земле и никогда не забудем героические подвиги наших земляков», - сказал он.

Фото pskovgorod.ru

Руководитель делегации, председатель комитета членов семей военнослужащих, погибших в локальных конфликтах Лариса Дудина обратилась к гостям: «Не случайно наш приезд на Псковскую землю был организован в дни празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Наши земляки сражались на Псковской земле. Сегодня многие наши ребята служат в 76-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизии, поэтому с Псковом нас связывает очень многое».

Фото pskovgorod.ru

В свою очередь руководитель абхазской делегации, Герой Абхазии, директор государственного музея Боевой славы имени В. Г. Ардзинба Бейя Мзии поблагодарила псковичей за радушную встречу и поздравила с праздником Победы, объединяющим народы.

В завершение торжественного мероприятия делегации прошли церемонию обмена флагами.

Отметим, делегация из Краснодарского края и Абхазии прибыла в Псков накануне празднования Дня Победы. Гости приняли участие в военном параде войск Псковского гарнизона, встрече с ветеранами, посетили исторические памятные места. Цель визита - обмен опытом патриотического воспитания молодежи.

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