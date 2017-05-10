Первые заявки поступили на V Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен» в Пскове

14:28, 10 мая 2017, ПАИ

На V Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен» в Пскове поступили первые заявки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В частности, Владимир Марков в статье «Быть ли Новгороду Ганзейской Меккой» размышляет о необходимости создания Ганзейского подворья, единой выставочной площадки для всех русских Ганзейских городов, наподобие резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

Журналисты могут присылать свои работы на конкурс до 7 июля. Материалы необходимо отправлять вместе с заполненной заявкой электронной почтой на адрес: pressa@pskovgorod.ru. К конкурсу допускаются материалы, опубликованные с 1 июля 2016 по 20 июня 2017 года.

Цель конкурса - способствовать сближению и взаимопониманию народов России и Европы, развитию межмуниципального сотрудничества в сферах торговли, бизнеса, культуры, туризма, инвестиций на основе исторического и современного опыта ганзейских связей.

Напомним, что Ганзейский союз Нового времени - это международная неправительственная межмуниципальная организация, ставящая своей целью развитие торговли и туризма. В него входят не только те города, которые входили в средневековую Ганзу, но и те, которые сумели доказать наличие торговых связей с Ганзой в эпоху средневековья. В том числе 13 российских городов, одним из которых является Псков. Ганзейский Союз объединяет 181 город из 16 стран мира и является влиятельной культурно-экономической общественной организацией. Ежегодно в одном из городов Новой Ганзы проходит международный фестиваль «Ганзейские дни Нового времени». Очередь на проведение этих Дней расписана на много лет вперед. В 2009 году Международная Ганза впервые проходила в России, в Великом Новгороде. Спустя ровно 10 лет - в 2019 году - Псков станет вторым таким российским городом.